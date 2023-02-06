Две бригады ВСУ потерпели разгром на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Украинская армия потеряла более 70 бойцов на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Такие данные озвучил на брифинге в понедельник официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.

Среди потерь противника он также перечислил танк, боевую машину пехоты, две гаубицы: Д-20 и Д-30.

"Огнём артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 110-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Угледар и Новодаровка", — сообщил представитель военного ведомства.