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6 февраля, 12:23

Две бригады ВСУ потерпели разгром на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил об уничтожении более 70 украинских военных в районе Угледара и Новодаровки

Украинская армия потеряла более 70 бойцов на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Такие данные озвучил на брифинге в понедельник официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.

Среди потерь противника он также перечислил танк, боевую машину пехоты, две гаубицы: Д-20 и Д-30.

"Огнём артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 110-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Угледар и Новодаровка", — сообщил представитель военного ведомства.

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Накануне стало известно, что российские военные уничтожили свыше четырёх тысяч орудий полевой артиллерии и миномётов ВСУ с начала специальной военной операции. Также ВС РФ ликвидировали 382 украинских самолёта, 206 вертолётов и 3023 беспилотника.

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Getty Images / Metin Aktas

Алексей Берковиц

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