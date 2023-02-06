Две бригады ВСУ потерпели разгром на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Генерал-лейтенант Конашенков сообщил об уничтожении более 70 украинских военных в районе Угледара и Новодаровки
Украинская армия потеряла более 70 бойцов на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Такие данные озвучил на брифинге в понедельник официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.
Среди потерь противника он также перечислил танк, боевую машину пехоты, две гаубицы: Д-20 и Д-30.
"Огнём артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 110-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Угледар и Новодаровка", — сообщил представитель военного ведомства.
Накануне стало известно, что российские военные уничтожили свыше четырёх тысяч орудий полевой артиллерии и миномётов ВСУ с начала специальной военной операции. Также ВС РФ ликвидировали 382 украинских самолёта, 206 вертолётов и 3023 беспилотника.
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