Лихач-наркоман с рысью в багажнике обстрелял фейерверками гнавшихся за ним гаишников

На кадрах видно, что за внедорожником гонятся несколько полицейских машин, в одну из которых водитель джипа начинает стрелять из пиротехнического устройства. К счастью, правоохранители от этого никак не пострадали. Причиной погони стало то, что иномарка не остановилась по требованию полицейских. Позднее любителя погонь всё-таки удалось задержать, однако идти на контакт с полицейскими водитель никак не желал, всячески их оскорбляя. При этом в автомобиле он в этот момент был не один — вместе с ним ехал каракал (степная рысь).