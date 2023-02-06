Лихач-наркоман с рысью в багажнике обстрелял фейерверками гнавшихся за ним гаишников
В Воронеже водитель иномарки обстрелял из фейерверка полицейских во время погони
В Воронеже водитель внедорожника Toyota Land Cruiser устроил "пиротехническое шоу" прямо на одной из улиц города и в какой-то момент начал стрелять фейерверками в полицейских, которые гнались за ним. Подробности истории рассказывает телеграм-канал "Воронеж № 1".
Житель Воронежа под наркотиками стрелял из фейерверков в полицейских. Видео © Telegram / "Воронеж № 1"
На кадрах видно, что за внедорожником гонятся несколько полицейских машин, в одну из которых водитель джипа начинает стрелять из пиротехнического устройства. К счастью, правоохранители от этого никак не пострадали. Причиной погони стало то, что иномарка не остановилась по требованию полицейских. Позднее любителя погонь всё-таки удалось задержать, однако идти на контакт с полицейскими водитель никак не желал, всячески их оскорбляя. При этом в автомобиле он в этот момент был не один — вместе с ним ехал каракал (степная рысь).
"Выяснилось, что за рулём находился 36-летний местный житель с явными признаками наркотического опьянения. Водитель был направлен на медицинское освидетельствование. В багажном отделении транспортного средства находилось дикое животное — каракал. Оно в зоопарке", — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Ранее Лайф рассказывал, что в Ростовской области сотрудник ДПС погиб во время погони за нарушителем, его коллега с травмами был госпитализирован.
Telegram / "Воронеж № 1"