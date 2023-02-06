Читатели Лайфа сняли на видео повторное землетрясение в турецком Мерсине
Россияне сняли на видео повторные толчки после землетрясения в турецком городе Мерсине. Читатели поделились с Лайфом видео, которое они сняли днём 6 февраля.
Россияне сняли повторные толчки в турецком Мерсине. Видео предоставлено Лайфу
"Испытали ощущение того, что трясёт, покачивает прям стены и тебя вместе с ними. Люди потихонечку выходят, но пока что, я так понял, не все это осознают", — сказал автор видео.
Молодая пара заметила раскачивающуюся люстру в квартире, после чего начала спешно собирать вещи, чтобы покинуть здание. На улице в этот момент собрались другие жители, которые также ощутили землетрясение.
До этого, около четырёх часов утра, они вышли на улицу и простояли там два часа из-за первой волны подземных толчков.
Ранее читательница Лайфа из Мерсина рассказала о том, что землетрясение в Турции застало многих местных врасплох, но русскоговорящие жители городов сразу предлагали друг другу разную помощь.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр был в 26 километрах от города Газиантеп с населением более чем миллион человек. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что жертвами трагедии стали 912 человек, более 5,3 тысячи пострадали. В дневное время произошло второе землетрясение в Турции магнитудой 7,7. Отголоски землетрясения дошли и до России: толчки зафиксировали на Северном Кавказе. Геофизик сравнил мощность землетрясения в Турции со 130 атомными бомбами.
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