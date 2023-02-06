Читатели Лайфа сняли на видео повторное землетрясение в турецком Мерсине

Россияне сняли на видео повторные толчки после землетрясения в турецком городе Мерсине. Читатели поделились с Лайфом видео, которое они сняли днём 6 февраля.

Россияне сняли повторные толчки в турецком Мерсине. Видео предоставлено Лайфу

"Испытали ощущение того, что трясёт, покачивает прям стены и тебя вместе с ними. Люди потихонечку выходят, но пока что, я так понял, не все это осознают", — сказал автор видео.

Молодая пара заметила раскачивающуюся люстру в квартире, после чего начала спешно собирать вещи, чтобы покинуть здание. На улице в этот момент собрались другие жители, которые также ощутили землетрясение.

До этого, около четырёх часов утра, они вышли на улицу и простояли там два часа из-за первой волны подземных толчков.