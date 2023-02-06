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Опубликовано 6 февраля 2023, 12:14

ВС РФ отчитались об уничтожении более 100 украинских военных на Краснолиманском направлении

Вооружённые силы Украины потеряли более 100 военных за сутки в результате наступления российских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в результате огня артиллерии и наступательных действий группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", — отметил он.

Потери противника составили более 100 человек, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град", самоходное орудие "Нона С" и две гаубицы Д-20.

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А накануне стало известно, что российские военные уничтожили свыше четырёх тысяч орудий полевой артиллерии и миномётов ВСУ с начала специальной военной операции. Также ВС РФ ликвидировали 382 украинских самолёта, 206 вертолётов и 3023 беспилотника.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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