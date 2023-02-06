Что известно о землетрясении в Турции и Сирии Что известно о разрушительном землетрясении в Турции, которое повторило трагедию 1939 года и унесло тысячи жизней. Специалисты считают, что афтершоки будут преследовать регион ещё месяц. 6 февраля, 11:49 Землетрясения в Турции, 6 февраля 2023 года. Обложка © Getty Images / Anadolu Agency / Okan Coskun

Ситуация в Турции — последние новости

В ночь с 5-го на 6 февраля турецкие юго-восточные части страны и приграничные сирийские густонаселённые районы Алеппо и Латакия настигло разрушительное землетрясение 7,7 балла по шкале Рихтера, унёсшее жизни больше тысячи человек, около шести тысяч получили различные ранения. Эпицентром землетрясения в Турции стала провинция Кахраманмараш (район Пазарджик). Катаклизм задел и соседние провинции Адана, Хатай, Шанлыурфа, Диярбакыр, Малатья, Килис и Газиантеп. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сегодняшнее землетрясение стало самым мощным в Турции с 1939 года.

Поисково-спасательная операция проводится на обломках здания после землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего в южных провинциях Турции, в районе Искендерун города Хатай, Турция, 6 февраля 2023 года. Фото © Getty Images / Anadolu Agency / Sezgin Pancar

Вид с воздуха на обломки рухнувшего здания после землетрясения силой 7,7 балла в Хатае, Турция, 6 февраля 2023 года. Фото © Getty Images / Anadolu Agency / Ercin Erturk

Множество людей находится под завалами. Обрушено почти три тысячи зданий по обе стороны границы. Спустя полдня произошёл ещё один толчок — новое землетрясение магнитудой 7,7 — сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр второго землетрясения, зафиксированного в 13:24 мск, находился в десяти километрах южнее города Эльбистан. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "уничтожающее". Азербайджанские сейсмологи считают, что афтершоки после землетрясения в Турции будут длиться целый месяц.

Момент землетрясения был заснят одним из жителей Турции: на кадрах видны многочисленные аварии на подстанциях, после чего город погружается во тьму. Во многих пострадавших частях страны сейчас идут снег и дождь, температура — от одного до пяти по Цельсию.

Турецкое землетрясение на карте. Инфографика © LIFE

Последствия катастрофы

Турция: пострадали порты и ряд немагистральных трубопроводов. В результате перевалка грузов на средиземноморском побережье замедлена. По данным Росатома, толчки на АЭС в Аккую существенных повреждений станции не принесли. Сильно пострадали крепость Газиантеп, несколько исторических зданий, мечети, церкви и музеи.

Исторический замок Газиантеп пострадал в результате землетрясения силой 7,4 балла в Турции. Фото © Getty Images / Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency

Сирия: остановлено железнодорожное сообщение для оценки ущерба и выявления повреждений. Россия, как и Иран, окажут Сирии помощь после землетрясения.

Сирийский город Харим численностью 30 тысяч жителей полностью стёрт с лица земли. Видео © T.me / telestrim

Международная реакция

Трагедию уже сравнивают по своей мощности с происшествием 1999 года, тогда недалеко от Стамбула землетрясение унесло 17,5 тысячи человек. Власти Турции обратились за международной помощью. Объявлен самый высокий уровень тревоги. Из Азербайджана, Израиля, Малайзии, Греции отправились спасатели. Из Японии прибывают группы экспертов по землетрясениям.

Кошка спасена из-под завалов в турецком Диярбакыре. Фото © Getty Images / Anadolu Agency / Aydin Arik

Российское руководство выразило свои соболезнования лидерам Турции и Сирии и готово "предоставить Турции свои технологии по определению жизнеспособности зданий после землетрясений, если Анкара об этом попросит", заявил во время пресс-кола пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. МЧС РФ уже может отправить несколько самолётов для поддержки в ликвидации последствий. "Ждём сигналов от наших друзей", — добавил Песков.

Авторы Андрей Лапенков