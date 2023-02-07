Число жертв мощнейшего землетрясения в Турции превысило 3 тысячи человек
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 3381 человека, более 20 тысяч ранены
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Жертвами разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции стал 3381 человек, более 20 тысяч пострадали. Об этом сообщил глава Департамента по минимизации рисков Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Орхан Татар.
"На данный момент у нас 3381 погибший, 20 426 человек пострадали. 5775 зданий разрушены", — заявил Татар.
По словам представителя ведомства, 11 тысяч зданий получили ущерб, а с момента первого толчка было зафиксировано ещё 285 афтершоков магнитудой от трёх до шести. Отметим, что по всей стране сегодня были приспущены государственные флаги после объявления национального траура.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантепа, в котором проживает более миллиона человек. Толчки ощущались в соседней Сирии и ряде других стран, в том числе — в России. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране национальный траур до 12 февраля.