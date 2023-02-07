Число жертв мощнейшего землетрясения в Турции превысило 3 тысячи человек

Жертвами разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции стал 3381 человек, более 20 тысяч пострадали. Об этом сообщил глава Департамента по минимизации рисков Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Орхан Татар.

"На данный момент у нас 3381 погибший, 20 426 человек пострадали. 5775 зданий разрушены", — заявил Татар.