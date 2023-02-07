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7 февраля, 07:04

Под Курганом 9-летняя девочка скатилась с горки прямо под колёса машины

В Курганской области водитель иномарки сбил девочку, которая скатилась с горки на тюбинге

В посёлке Юргамыш Курганской области девятилетняя девочка угодила под колёса "ниссана" сразу после того, как скатилась с горки на тюбинге. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Под Курганом девятилетняя девочка скатилась с горки на тюбинге прямо под колёса машины. Видео © VK / ГИБДД45

Инцидент произошёл 5 февраля на улице Чапаева. В этот момент девочка каталась с горки возле одного из домов. Причём делала это с согласия родителей. На опубликованных кадрах видно, что в какой-то момент она скатилась прямо перед машиной, водитель которой начал тормозить, но в итоге сбил девочку. В результате происшествия она была доставлена в больницу.

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Обложка ©

VK / ГИБДД45

Артур Белкин

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