Под Курганом 9-летняя девочка скатилась с горки прямо под колёса машины

В посёлке Юргамыш Курганской области девятилетняя девочка угодила под колёса "ниссана" сразу после того, как скатилась с горки на тюбинге. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошёл 5 февраля на улице Чапаева. В этот момент девочка каталась с горки возле одного из домов. Причём делала это с согласия родителей. На опубликованных кадрах видно, что в какой-то момент она скатилась прямо перед машиной, водитель которой начал тормозить, но в итоге сбил девочку. В результате происшествия она была доставлена в больницу.