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Регион
Опубликовано 7 февраля 2023, 06:45

Рогов: В Запорожской области стабилизировалась линия фронта

Российские военные сумели стабилизировать линию фронта в Запорожской области и закрепиться на занятых недавно позициях. Об этом РИА "Новости" сообщил член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

"Наша армия закрепилась и удерживает новые занятые позиции. Сейчас идёт усиление этих позиций, чтобы не потерять их", — отметил Рогов.

Военные России уничтожили свыше 130 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Военные России уничтожили свыше 130 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ потеряли более 70 бойцов на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за минувшие сутки.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Артур Белкин
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