Рогов: В Запорожской области стабилизировалась линия фронта

Российские военные сумели стабилизировать линию фронта в Запорожской области и закрепиться на занятых недавно позициях. Об этом РИА "Новости" сообщил член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

"Наша армия закрепилась и удерживает новые занятые позиции. Сейчас идёт усиление этих позиций, чтобы не потерять их", — отметил Рогов.