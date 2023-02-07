Рогов: В Запорожской области стабилизировалась линия фронта
Российские военные сумели стабилизировать линию фронта в Запорожской области и закрепиться на занятых недавно позициях. Об этом РИА "Новости" сообщил член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.
"Наша армия закрепилась и удерживает новые занятые позиции. Сейчас идёт усиление этих позиций, чтобы не потерять их", — отметил Рогов.
Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ потеряли более 70 бойцов на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за минувшие сутки.
ТАСС / Андрей Рубцов