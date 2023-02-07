Несколько десятков боевиков ИГИЛ сбежали из тюрьмы в Сирии после землетрясения

Не менее 20 боевиков, которые подозреваются в причастности к деятельности ИГИЛ*, сбежали из тюрьмы на северо-западе Сирии после мощного землетрясения. Об этом сообщает AFP.

"Бежали около 20 заключённых, предположительно, это боевики ИГИЛ", — отметил источник агентства.

Кроме того, заключенные тюрьмы в районе города Раджу подняли бунт и захватили часть исправительного учреждения. По некоторым данным, там может содержаться более 1,3 тысячи боевиков ИГИЛ.

Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантепа, в котором проживает более миллиона человек. Толчки ощущались и в соседней Сирии. По последним данным, в Турции число перевалило за две тысячи. Пострадало 13 293 человека. В Сирии погибло около 700 человек.