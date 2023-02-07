СМИ узнали, когда планируется визит Байдена в Польшу

Президент США Джо Байден может приехать с визитом в Польшу в конце февраля в свете годовщины с начала специальной военной операции РФ на Украине. Такие данные публикует телеканал NBC.

По словам источников, глава Белого дома действительно планирует такой визит, однако пока не принято окончательное решение на этот счёт. Никаких комментариев не стали давать и в Совете национальной безопасности США.