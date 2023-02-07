СМИ узнали, когда планируется визит Байдена в Польшу
NBC: Байден может посетить с визитом Польшу в конце февраля
Президент США Джо Байден может приехать с визитом в Польшу в конце февраля в свете годовщины с начала специальной военной операции РФ на Украине. Такие данные публикует телеканал NBC.
По словам источников, глава Белого дома действительно планирует такой визит, однако пока не принято окончательное решение на этот счёт. Никаких комментариев не стали давать и в Совете национальной безопасности США.
Ранее Лайф сообщал, что в ходе визита в Польшу Байден может встретиться с украинском лидером Владимиром Зеленским, который представит свой "мирный план" урегулирования конфликта, и президентом Польши Анджеем Дудой.
AP / TASS