В ООН рассказали, из-за чего в мире образовался "голод библейских масштабов"

Нынешний продовольственный кризис в мире был вызван курсом крупнейших экономик мира и политикой односторонних санкций, хотя некоторые страны по-прежнему продолжают обвинять в нём Россию. Об этом заявила зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева в ходе Генассамблеи.

"О "голоде библейских масштабов" ООН последовательно говорит с 2020 года. Это в очередной раз подтверждает тот факт, что корни современного продовольственного кризиса уходят во времена, предшествующие событиям 2022 года, но некоторые западные государства по-прежнему продолжают голословно обвинять во всём Россию", — заметила Евстигнеева.

Возникший дефицит удобрений и продовольствия, по мнению дипломата, носит искусственный характер, а вводимые односторонние санкции подрывают экспорт сельхозпродукции и энергоносителей, что становится причиной кризиса стоимости жизни. Кроме того, странами мира продолжает замалчиваться тема нормализации экспорта российских удобрений и сельхозпродукции.

"На деле же важно осознавать, что рассуждения об угрозах голода и продовольственной безопасности фактически служат экономическим интересам Украины и западных бенефициаров", — добавила Евстигнеева.