ЕС ввёл два исключения из потолка цен на нефтепродукты из России

Евросоюз предусмотрел два исключения для потолка цен на нефтепродукты из России. Как следует из пояснений, опубликованных на сайте Еврокомиссии, ограничения не коснутся продукции, произведённой из российской нефти за рубежом, а также смесей нефтепродуктов.

Потолок цен не затронет случаи смешивания нефтепродуктов российского и нероссийского происхождения, если в результате появляется товар с другим таможенным кодом. Такие нефтепродукты могут продаваться без учёта ценовых ограничений. Провайдеры из ЕС могут свободно оказывать услуги по их страхованию и перемещению.

По данным Международного энергетического агентства, в прошлом году экспорт нефтепродуктов из РФ составил 2,85 млн баррелей в сутки и порядка 142 млн тонн за весь год. При этом на ЕС приходилось 1,2 млн баррелей в сутки. Россия "закрывала" порядка 40% импорта ЕС.

Евросоюз продолжительное время зависел от импорта российских нефтепродуктов. В 2021–2022 годах около половины европейского импорта дизельного топлива обеспечивала РФ. В декабре 2022-го импорт российского дизтоплива достиг максимума в 0,7 миллиона баррелей в день. Эти объёмы Европе придётся теперь каким-то образом замещать.

