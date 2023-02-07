Американский конгрессмен посоветовал Китаю помириться с США, бросив Россию
Конгрессмен Портман предложил Китаю помириться с США, выступив против спецоперации России
Если Пекин хочет загладить перед США вину за инцидент с аэростатом, то должен призвать Россию прекратить специальную военную операцию на Украине. Такое условие озвучил американский сенатор Роб Портман (республиканец от штата Огайо) на конференции американской Коалиции за глобальное лидерство США, проходящей в Уилмингтоне (штат Делавэр).
"По моему мнению, если Китай хочет протянуть оливковую ветвь, проще всего для этого будет для них сказать России, чтобы та остановилась", — заявил Портман.
Ранее Лайф писал, что политолог предрёк обострение отношений между КНР и США после ситуации с аэростатом. Юрий Светов объяснил, что американцы трактуют ситуацию как намеренное действие, и напомнил, что после случившегося сорвался визит в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена.
Напомним, в начале февраля в США обнаружили якобы разведывательный воздушный шар над страной. Китай заявил, что это его гражданский аэростат, который случайно отклонился от маршрута из-за ветра. 4 февраля в небе над штатом Южная Каролина американские военные сбили шар. В ответ на это власти Китая выразили решительный протест. В КНР заявили, что США нанесли ущерб отношениям двух стран.