Американский конгрессмен посоветовал Китаю помириться с США, бросив Россию

Если Пекин хочет загладить перед США вину за инцидент с аэростатом, то должен призвать Россию прекратить специальную военную операцию на Украине. Такое условие озвучил американский сенатор Роб Портман (республиканец от штата Огайо) на конференции американской Коалиции за глобальное лидерство США, проходящей в Уилмингтоне (штат Делавэр).

"По моему мнению, если Китай хочет протянуть оливковую ветвь, проще всего для этого будет для них сказать России, чтобы та остановилась", — заявил Портман.