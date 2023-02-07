Очередное сильное землетрясение произошло в Турции
В Центральной Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6
В центральной части Турции этим утром зафиксировано очередное землетрясение. Его магнитуда составила 5,6, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
На этот раз эпицентр находился в 13 км к северо-востоку от небольшого городка Бесни. Очаг подземных толчков был на глубине 10 км. В целом количество афтершоков на территории Турции за сутки уже превысило сотню.
Напомним, первое мощное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля. Оно было магнитудой 7,7. Общее количество жертв превысило две тысячи, пострадало более 13 тысяч. В соседней Сирии тоже много погибших и пострадавших.
Twitter / yunusbulbul1