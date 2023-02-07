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7 февраля, 03:58

Очередное сильное землетрясение произошло в Турции

В Центральной Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6

В центральной части Турции этим утром зафиксировано очередное землетрясение. Его магнитуда составила 5,6, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

На этот раз эпицентр находился в 13 км к северо-востоку от небольшого городка Бесни. Очаг подземных толчков был на глубине 10 км. В целом количество афтершоков на территории Турции за сутки уже превысило сотню.

У турецкого тренера за день погибло сразу 15 родственников

У турецкого тренера за день погибло сразу 15 родственников

Напомним, первое мощное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля. Оно было магнитудой 7,7. Общее количество жертв превысило две тысячи, пострадало более 13 тысяч. В соседней Сирии тоже много погибших и пострадавших.

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Twitter / yunusbulbul1

Андрей Григорьев

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