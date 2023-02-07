Очередное сильное землетрясение произошло в Турции

В центральной части Турции этим утром зафиксировано очередное землетрясение. Его магнитуда составила 5,6, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

На этот раз эпицентр находился в 13 км к северо-востоку от небольшого городка Бесни. Очаг подземных толчков был на глубине 10 км. В целом количество афтершоков на территории Турции за сутки уже превысило сотню.