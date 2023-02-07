У турецкого тренера за день погибло сразу 15 родственников

Из-за землетрясения в Турции помощник главного тренера ФК "Сивасспор" Айхан Тенбелоглу потерял 15 родственников. Об этом турецкой газете Cumhuriyet сообщил главный тренер команды Рыза Чалымбай.

"Я позвонил и узнал о ситуации. 15 членов семьи моего помощника Айхана скончались", — сказал он.

В пресс-службе "Сивасспора" сообщили, что родственники Айхана Тенбелоглу проживали в Хатае, они погибли в результате землетрясения, произошедшего в Кахраманмараше. Там выразили тренеру, его семье и близким соболезнования.

Источник рассказал, что из-под завалов спасли помощника тренера "Хатайспора" Мурата Беля и его семью. Португальская газета A Bola сообщала, что бывший игрок "Челси" Кристиан Атсу был найден под обломками здания в Хатае и доставлен в больницу с травмой правой ноги, но позднее менеджер клуба Мустафа Озат опроверг эту информацию. Разрушено было также здание в борцовском клубе из Кахраманмараша, где находилось 30–40 юных спортсменов, рассказал олимпийский чемпион по вольной борьбе Таха Акгюль. Под завалами оказались 14 волейболисток клуба "Хатай" и три волейболиста мужской команды "Беледиеспор". Спасти удалось двух игроков.

Ранее Лайф писал, что турецкий футболист Демирель в слезах попросил помочь пострадавшим от землетрясения. Во время прямого эфира на своей странице вратарь заплакал.