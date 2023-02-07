Во Франции призвали не поставлять оружие Киеву из-за скандала в Минобороны Украины

Киевский режим неправомерно использует поставляемое оружие, и об этом свидетельствует разразившийся там коррупционный скандал. Такое мнение высказал французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.

"И вот теперь министр обороны Украины оказался замешан в серьёзном деле о коррупции! Вся помощь, которую мы туда отправляем, полностью расхищается, миллиард за миллиардом! Давайте остановим это!" — возмутился Филиппо в "Твиттере".

Напомним, Арахамия подтвердил информацию о том, что министр обороны Алексей Резников покидает должность. Его место должен занять руководитель Главного управления разведки генерал-майор Кирилл Буданов.