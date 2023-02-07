Во Франции призвали не поставлять оружие Киеву из-за скандала в Минобороны Украины
Политик Филиппо призвал прекратить поставки оружия Украине на фоне коррупционного скандала
Киевский режим неправомерно использует поставляемое оружие, и об этом свидетельствует разразившийся там коррупционный скандал. Такое мнение высказал французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.
"И вот теперь министр обороны Украины оказался замешан в серьёзном деле о коррупции! Вся помощь, которую мы туда отправляем, полностью расхищается, миллиард за миллиардом! Давайте остановим это!" — возмутился Филиппо в "Твиттере".
Напомним, Арахамия подтвердил информацию о том, что министр обороны Алексей Резников покидает должность. Его место должен занять руководитель Главного управления разведки генерал-майор Кирилл Буданов.
Ранее Лайф писал, что до этого должностей лишились замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко и замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, ответственный за тыловое обеспечение ВСУ.
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