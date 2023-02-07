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7 февраля, 00:04

Во Франции призвали не поставлять оружие Киеву из-за скандала в Минобороны Украины

Политик Филиппо призвал прекратить поставки оружия Украине на фоне коррупционного скандала

Киевский режим неправомерно использует поставляемое оружие, и об этом свидетельствует разразившийся там коррупционный скандал. Такое мнение высказал французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.

"И вот теперь министр обороны Украины оказался замешан в серьёзном деле о коррупции! Вся помощь, которую мы туда отправляем, полностью расхищается, миллиард за миллиардом! Давайте остановим это!" — возмутился Филиппо в "Твиттере".

Напомним, Арахамия подтвердил информацию о том, что министр обороны Алексей Резников покидает должность. Его место должен занять руководитель Главного управления разведки генерал-майор Кирилл Буданов.

Раскрыта схема Минобороны Украины по хищению выделенных на провизию для ВСУ средств

Раскрыта схема Минобороны Украины по хищению выделенных на провизию для ВСУ средств

Ранее Лайф писал, что до этого должностей лишились замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко и замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, ответственный за тыловое обеспечение ВСУ.

Обложка ©

Flickr / ВСУ

Арина Родионова

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