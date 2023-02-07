Алёна Блин раскрыла правду о "пьяном" интервью с Волочковой

Российская балерина Анастасия Волочкова пришла к блогеру Алёне Блин на первый выпуск её ютуб-проекта, и эта передача буквально взорвала соцсети. Ведущая заранее приготовила для знаменитости небольшой презент — бутылку её любимого вина. Та, как оказалось, уже была навеселе, но от новой порции игристого не отказалась.

В итоге Волочкова совсем раскрепостилась — стала отвечать на вопросы невпопад, задирать ноги, порывалась продемонстрировать фирменный шпагат. Алёна Блин ответила на обвинения, что она будто бы подставила Волочкову как подруга.

"Наши отношения — сугубо профессиональные. В лучшем случае приятельские. Я в первую очередь журналист. И не моя задача спасать. Я могу помочь подсветить проблему, обратить внимание. Для этого есть разные способы. И не только серьёзные форматы, но и вот такие — лёгкие, развлекательные, иногда они гораздо действеннее", — объяснила Лайфу эту ситуацию Алёна Блин.

Она добавила, что для творческой тусовки "проблемы Насти" не секрет, однако никто ничего не делает. Сама же балерина, как подчеркнула блогер, "прекрасно знает, в какие шоу и зачем ходит".

"И если выход нашего скандального выпуска в итоге обернётся не только шумом, мемами и очередными обсуждениями, а приведёт к тому, что Насте помогут, то, я считаю, случился он не зря", — заключила Алёна Блин.