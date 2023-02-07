"Ещё и обгонит": Во Франции признали, что сокрушить экономику России не удалось
Ведущий LCI Пюжадас: Непредвиденная тактика Кремля разрушила планы Запада
Запад не смог добиться цели сокрушить экономику России. Дела у Москвы даже лучше, чем в некоторых странах Европы. Об этом заявил в эфире французского телеканала La Chaîne Info ведущий Давид Пюжадас, комментируя обновлённый прогноз Международного валютного фонда (МВФ).
"Мы предсказывали, что экономика вот-вот рухнет, мы предсказывали годы дефицита, годы удушья для России, а теперь последние прогнозы роста МВФ говорят нам прямо противоположное", — сказал Пюжадас.
Ведущий заметил, что Россия не только не погрузится в скором времени в рецессию, но и получит рост экономики, превышающий показатели ЕС и США. По крайней мере, в ближайшие два года.
Ранее Лайф писал, что МВФ улучшил прогноз по развитию экономики России. Теперь фонд ожидает, что внутренний валовой продукт (ВВП) страны вырастет на 0,3% в текущем году и на 2,1% в 2024-м.
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