"Ещё и обгонит": Во Франции признали, что сокрушить экономику России не удалось

Запад не смог добиться цели сокрушить экономику России. Дела у Москвы даже лучше, чем в некоторых странах Европы. Об этом заявил в эфире французского телеканала La Chaîne Info ведущий Давид Пюжадас, комментируя обновлённый прогноз Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы предсказывали, что экономика вот-вот рухнет, мы предсказывали годы дефицита, годы удушья для России, а теперь последние прогнозы роста МВФ говорят нам прямо противоположное", — сказал Пюжадас.

Ведущий заметил, что Россия не только не погрузится в скором времени в рецессию, но и получит рост экономики, превышающий показатели ЕС и США. По крайней мере, в ближайшие два года.