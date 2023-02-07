"Нужен новый Рейган": Киссинджер указал на одну из главных проблем США
Киссинджер: США недостаёт сплочённости на фоне современных вызовов
В условиях современных вызовов США оказались разобщёнными, внутри страны не хватает сплочённости. Такое мнение высказал бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер. Он выступил в президентской библиотеке Рональда Рейгана на мероприятии по случаю 112-летия со дня рождения 40-го лидера Америки (1981–1989).
"Сегодня мы вновь страдаем от разногласий внутри страны и международного беспорядка, вызванных спорами о том, кто мы и каковы наши принципы. Для нас оказывается затруднительным сплотиться внутри страны, чтобы ответить на стоящие перед нами вызовы", — отметил Киссинджер, выступление которого транслировалось на сайте Президентской библиотеки Рональда Рейгана.
Под вызовами экс-госсекретарь имел в виду "амбиции Китая" и ситуацию на Ближнем Востоке, где, по словам Киссинджера, есть риск получения "самого разрушительного в мире оружия". В этом перечне он также назвал украинский кризис, в котором "нет признаков ослабления". Сюда же причислил и "развитие искусственного интеллекта, меняющего само человеческое сознание".
"Каждый из этих вызовов требует силы в сочетании с умением улаживать разногласия", — отметил бывший госсекретарь США.
Он подчеркнул, что сейчас США больше всего нуждаются "ещё в одном Рональде Рейгане", потому что тот лучше всех понимал, как интегрировать эти два подхода.
Как писал Лайф ранее, обозреватель Boulevard Voltaire Лассе заявил, что США готовятся к конфликту с Китаем. Америка ищет союзников для нового театра военных действий. Штаты там могут использовать как образец военную подготовку Украины против России.