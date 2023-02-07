Вышел спецномер "Петербургского дневника" об итогах 2022 года
Специальной номер газеты "Петербургский дневник" посвятили итогам 2022 года в Северной столице. В нём среди прочего говорится о том, какими темпами в городе развивается промышленность, почему в Петербурге стали проводить транспортную реформу и менять подход к уборке дворов.
Начиная с прошлой недели вице-губернаторы города и главы районов города выступают с отчётами о проделанной работе. А губернатор Александр Беглов провёл первую в этом году прямую линию и первый личный приём граждан.
Первым вице-губернатором, который публично отчитался об итогах своей работы за год, стал Алексей Корабельников. А из числа глав районов первым выступил руководитель Красногвардейского района Евгений Разумишкин.
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Ранее Лайф сообщал, что власти Санкт-Петербурга отметили рост числа вакансий и сокращение безработицы. В городе создан Центр кадровой мобильности, в который могут обращаться высвобождаемые работники, действуют 18 районных агентств занятости населения.
spbdnevnik.ru