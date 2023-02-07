Вышел спецномер "Петербургского дневника" об итогах 2022 года

Специальной номер газеты "Петербургский дневник" посвятили итогам 2022 года в Северной столице. В нём среди прочего говорится о том, какими темпами в городе развивается промышленность, почему в Петербурге стали проводить транспортную реформу и менять подход к уборке дворов.

Начиная с прошлой недели вице-губернаторы города и главы районов города выступают с отчётами о проделанной работе. А губернатор Александр Беглов провёл первую в этом году прямую линию и первый личный приём граждан.

Первым вице-губернатором, который публично отчитался об итогах своей работы за год, стал Алексей Корабельников. А из числа глав районов первым выступил руководитель Красногвардейского района Евгений Разумишкин.