"Пришлось": Никита Михалков со сцены пошутил о своём выздоровлении
Никита Михалков впервые появился на публике после выписки и пошутил о своём выздоровлении
Никита Михалков обратился к сидящим в зале врачам со сцены Московского театра сатиры после спектакля "12". Обложка © "Звезда"
Актёр и кинорежиссёр Никита Михалков впервые после выписки из больницы появился на публике. Он принял участие в собственном спектакле "12", прошедшем на сцене Московского театра сатиры. А после представления обратился к зрителям.
Никита Михалков обратился к зрителям в Московском театре сатиры. Видео © "Звезда"
"Хочу поблагодарить всех вас, очень многие из вас беспокоились за меня... Тут находятся врачи, которые меня лечили. Которые мне сказали: если хочешь играть в спектакле, нужно вылечиться. Пришлось вылечиться", — заявил Михалков на видео, которое публикует телеканал "Звезда".
Напомним, Никиту Михалкова выписали из больницы, где он проходил лечение от гриппа с начала января. В соцсетях он поблагодарил всех неравнодушных.