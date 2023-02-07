"Пришлось": Никита Михалков со сцены пошутил о своём выздоровлении

Актёр и кинорежиссёр Никита Михалков впервые после выписки из больницы появился на публике. Он принял участие в собственном спектакле "12", прошедшем на сцене Московского театра сатиры. А после представления обратился к зрителям.

Никита Михалков обратился к зрителям в Московском театре сатиры. Видео © "Звезда"

"Хочу поблагодарить всех вас, очень многие из вас беспокоились за меня... Тут находятся врачи, которые меня лечили. Которые мне сказали: если хочешь играть в спектакле, нужно вылечиться. Пришлось вылечиться", — заявил Михалков на видео, которое публикует телеканал "Звезда".