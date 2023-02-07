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6 февраля, 23:19

"Пришлось": Никита Михалков со сцены пошутил о своём выздоровлении

Никита Михалков впервые появился на публике после выписки и пошутил о своём выздоровлении

<p>Никита Михалков обратился к сидящим в зале врачам со сцены Московского театра сатиры после спектакля "12". Обложка © <a href="https://tvzvezda.ru/news/2023262314-wfOl4.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Звезда"</a></p>

Никита Михалков обратился к сидящим в зале врачам со сцены Московского театра сатиры после спектакля "12". Обложка © "Звезда"

Актёр и кинорежиссёр Никита Михалков впервые после выписки из больницы появился на публике. Он принял участие в собственном спектакле "12", прошедшем на сцене Московского театра сатиры. А после представления обратился к зрителям.

Никита Михалков обратился к зрителям в Московском театре сатиры. Видео © "Звезда"

"Хочу поблагодарить всех вас, очень многие из вас беспокоились за меня... Тут находятся врачи, которые меня лечили. Которые мне сказали: если хочешь играть в спектакле, нужно вылечиться. Пришлось вылечиться", — заявил Михалков на видео, которое публикует телеканал "Звезда".

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Напомним, Никиту Михалкова выписали из больницы, где он проходил лечение от гриппа с начала января. В соцсетях он поблагодарил всех неравнодушных.

Анатолий Симоненко

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