В Пентагоне признали провалы с отслеживанием китайских аэростатов

В прошлом было такое, что американские военные не засекали проход китайских аэростатов через воздушное пространство США, и это серьёзный пробел в безопасности государства. Об этом заявил глава Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) и глава Северного командования ВС США генерал Глен Ван Херк.

"Я скажу вам, что мы не засекли эти угрозы. И это пробел в нашей системе отслеживания, в котором нам необходимо разобраться. Но я не хотел бы углубляться в детали", — сказал он журналистам на брифинге.