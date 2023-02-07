В Пентагоне признали провалы с отслеживанием китайских аэростатов
Генерал Ван Хёрк: США ранее не засекали китайские аэростаты в своём небе
Китайский аэростат в небе над США. Фото © YouTube / Guardian News
В прошлом было такое, что американские военные не засекали проход китайских аэростатов через воздушное пространство США, и это серьёзный пробел в безопасности государства. Об этом заявил глава Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) и глава Северного командования ВС США генерал Глен Ван Херк.
"Я скажу вам, что мы не засекли эти угрозы. И это пробел в нашей системе отслеживания, в котором нам необходимо разобраться. Но я не хотел бы углубляться в детали", — сказал он журналистам на брифинге.
Так генерал ответил на вопрос, удавалось ли прежде НОРАД обнаруживать перемещение китайских аэростатов в воздушном пространстве США. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что до президентства Байдена было по меньшей мере три случая, когда шары из Китая появлялись в американском небе.
Напомним, в начале февраля в США обнаружили якобы разведывательный воздушный шар над страной. Китай заявил, что это его гражданский аэростат, который случайно отклонился от маршрута из-за ветра. 4 февраля в небе над штатом Южная Каролина американские военные сбили шар. В ответ на это власти Китая выразили решительный протест. Кроме того, в КНР заявили, что США нанесли ущерб отношениям двух стран.