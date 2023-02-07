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6 февраля, 22:38

В Пентагоне признали провалы с отслеживанием китайских аэростатов

Генерал Ван Хёрк: США ранее не засекали китайские аэростаты в своём небе

<p>Китайский аэростат в небе над США. Фото © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/@guardiannews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Guardian News</a></p>

Китайский аэростат в небе над США. Фото © YouTube / Guardian News

В прошлом было такое, что американские военные не засекали проход китайских аэростатов через воздушное пространство США, и это серьёзный пробел в безопасности государства. Об этом заявил глава Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) и глава Северного командования ВС США генерал Глен Ван Херк.

"Я скажу вам, что мы не засекли эти угрозы. И это пробел в нашей системе отслеживания, в котором нам необходимо разобраться. Но я не хотел бы углубляться в детали", сказал он журналистам на брифинге.

Так генерал ответил на вопрос, удавалось ли прежде НОРАД обнаруживать перемещение китайских аэростатов в воздушном пространстве США. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что до президентства Байдена было по меньшей мере три случая, когда шары из Китая появлялись в американском небе.

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Напомним, в начале февраля в США обнаружили якобы разведывательный воздушный шар над страной. Китай заявил, что это его гражданский аэростат, который случайно отклонился от маршрута из-за ветра. 4 февраля в небе над штатом Южная Каролина американские военные сбили шар. В ответ на это власти Китая выразили решительный протест. Кроме того, в КНР заявили, что США нанесли ущерб отношениям двух стран.

Андрей Григорьев

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