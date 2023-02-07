"Свою сторону выбрала": Дипломат объяснил, почему Вена не годится в посредники по Украине

В последнее время можно наблюдать "размытие австрийского суверенитета", считает посол России в этой стране Дмитрий Любинский. Так он ответил на вопрос, могла бы Вена предложить площадку для переговоров России и Украины. Глава российского диппредставительства отметил, что в данный момент нет никаких оснований предполагать такое.

"Это проявляется и в присоединении страны к незаконным антироссийским санкциям коллективного Запада, и в оказании помощи киевскому режиму, и в публичных высказываниях руководства страны о безоговорочной поддержке Киева", — сказал Любинский газете "Известия".

Как напомнил он, президент Австрии Ван дер Беллен в ходе своего недавнего визита на Украину подчеркнул, что в "политическом измерении" его страна ни в коем случае не нейтральна и препятствовать другим в поставке вооружений Киеву не будет. Сама же такового не делает, так как попросту нечего поставлять. В связи с этим, по мнению российского дипломата, и нет оснований рассматривать Вену в качестве гипотетического посредника или возможной площадки для проведения переговоров.

"Австрия "свою" сторону выбрала. Резкие антироссийские заявления и недавняя безосновательная высылка наших дипломатов –– лишнее тому подтверждение. Вена сознательно продолжает сжигать мосты и разрушать наши некогда конструктивные взаимоотношения, по сути, не задумываясь о последствиях", — заявил Любинский.