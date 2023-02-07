На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,1
В восточной части острова Тайвань зафиксировано землетрясение. По данным Китайского сейсмологического центра, подземные толчки были магнитудой 5,1. Их зарегистрировали в 04:20 по местному времени (23:20 мск).
Согласно данным китайских сейсмологов, эпицентр находился в 34 километрах к северо-востоку от города Хуалянь, население которого составляет около трети миллиона человек. Очаг подземных толчков находился на глубине более 15 километров.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое стало самым мощным с 1939 года. Позднее были зафиксированы новые сильные подземные толчки. Удар пришёлся и по соседним странам. Так, в Сирии уже погибло более тысячи человек. Разбор завалов продолжается, число жертв и пострадавших ещё не окончательное. В Турции погибших более двух тысяч.
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