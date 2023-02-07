На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,1

В восточной части острова Тайвань зафиксировано землетрясение. По данным Китайского сейсмологического центра, подземные толчки были магнитудой 5,1. Их зарегистрировали в 04:20 по местному времени (23:20 мск).

Согласно данным китайских сейсмологов, эпицентр находился в 34 километрах к северо-востоку от города Хуалянь, население которого составляет около трети миллиона человек. Очаг подземных толчков находился на глубине более 15 километров.