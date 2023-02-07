Дачникам назвали условия голосования в СНТ через "Госуслуги" и мессенджеры

С этого года вступили в силу поправки, которые дают возможность дачникам принимать решения в садовых товариществах (СНТ) через голосование на портале "Госуслуги". Чтобы воспользоваться такой возможностью, участникам СНТ нужно соблюсти два условия. Такие пояснения Лайфу дал председатель Союза дачников Подмосковья депутат Госдумы Никита Чаплин.

Во-первых, такое голосование членами СНТ должно быть закреплено уставом товарищества. Во-вторых, в уставе должны быть обозначены конкретные технические средства, через которые можно голосовать.

"Голосование может проводиться на портале госуслуг, на сайте товарищества либо в любом мессенджере. Это очень удобно, экономит время и позволяет оперативно принимать важные решения", — пояснил Чаплин.

По его словам, в реестр необходимо внести электронную почту, номера телефонов участников товарищества и указать их СНИЛС. Правда, пока не все граждане доверительно относятся к платформе, в связи с чем Чаплин выразил надежду, что в ближайшие несколько лет это изменится.