"Попросите себе мозги": Немцев возмутило новое требование Украины

Пользователи Twitter из Германии пришли в негодование из-за очередного требования экс-посла Украины в этой стране, а сейчас заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника. На своей старанице в социальной сети он призвал ФРГ поставить Киеву истребители Tornado и Eurofighters, а также посоветовал германскому правительству с "правильным решением" — не медлить.

"Что будет следующим, ядерные ракеты дальнего радиуса действия? Если что, мы не бесплатная служба доставки пиццы", "Мозги! Вот о чём вы должны просить!" — написали пользователи в комментариях.

Жители Германии сообщили также. что "сейчас на вооружении бундесвера находится 93 самолёта PA-200 Tornado", но Украине из них достанется — ноль. Они "намекнули" дипломату, что их страна — не единственная в мире, есть и другие, чтобы добавить и их в "очередной список покупок". Так, рекомендовали идти "за милостыней к американцам". Есть и те, кто задумался над ситуацией без шуток и заявил, что нужно просто прекратить все поставки оружия Украине. Они назвали это самым правильным решением, чтобы "пока не поздно" не стать стороной конфликта.

"Что вам, вообще, нужно от немецких самолётов? Ни самолёты, ни украинские пилоты летать не умеют. Может, просто отдадим Украину, и вы все приедете в Германию? В конце концов, здесь есть всё, что нужно для жизни", — отметил один из комментаторов с сарказмом.