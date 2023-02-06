Родные украинских пленных стали просить оставлять их в России
Зампостпреда при ООН Полянский: Родные украинских пленных просят оставить их в РФ
Некоторые родные украинских военных, попавших в плен, просят не возвращать их на Украину. Об этом сообщил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
"Доходит до того, что матери и жёны украинских солдат в своих обращениях уполномоченному по правам человека в России просят оставить своих близких на территории нашей страны, чтобы их вновь не погнали воевать", — подчеркнул Полянский.
По словам дипломата, украинские военные, откровенничая, рассказывают страшные вещи о том, в каких условиях им приходится служить. В негативном ключе они отзываются и об отношении к ним командования ВСУ.
Ранее Лайф писал, что Украина сообщила о возвращении 116 военных в рамках обмена пленными с Россией. Как рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, двое из них офицеры.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ