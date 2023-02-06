ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 февраля 2023, 20:03
5480

Родные украинских пленных стали просить оставлять их в России

Зампостпреда при ООН Полянский: Родные украинских пленных просят оставить их в РФ

Некоторые родные украинских военных, попавших в плен, просят не возвращать их на Украину. Об этом сообщил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Доходит до того, что матери и жёны украинских солдат в своих обращениях уполномоченному по правам человека в России просят оставить своих близких на территории нашей страны, чтобы их вновь не погнали воевать", — подчеркнул Полянский.

По словам дипломата, украинские военные, откровенничая, рассказывают страшные вещи о том, в каких условиях им приходится служить. В негативном ключе они отзываются и об отношении к ним командования ВСУ.

Появилось видео нового обмена пленными между Россией и Украиной
Появилось видео нового обмена пленными между Россией и Украиной

Ранее Лайф писал, что Украина сообщила о возвращении 116 военных в рамках обмена пленными с Россией. Как рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, двое из них офицеры.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Арина Родионова
  • Новости
  • Дмитрий Полянский
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar