Родные украинских пленных стали просить оставлять их в России

Некоторые родные украинских военных, попавших в плен, просят не возвращать их на Украину. Об этом сообщил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Доходит до того, что матери и жёны украинских солдат в своих обращениях уполномоченному по правам человека в России просят оставить своих близких на территории нашей страны, чтобы их вновь не погнали воевать", — подчеркнул Полянский.

По словам дипломата, украинские военные, откровенничая, рассказывают страшные вещи о том, в каких условиях им приходится служить. В негативном ключе они отзываются и об отношении к ним командования ВСУ.