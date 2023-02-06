Месси признан лучшим футболистом года в Южной Америке

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом Южной Америки в 2022 году. Такой титул ему дали в Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

Лучшим вратарём также признали аргентинца Эмилиано Мартинеса. Среди нападающих, по мнению федерации, отличились бразилец Винисиус Жуниор и форвард "Манчестер Сити" Хулиан Альварес.

Лучшими защитниками названы аргентинцы Николас Отаменди и Кристиан Ромеро, а также бразилец Тьяго Силва. Среди полузащитников организация выделила аргентинцев Родриго де Пауля и Энцо Фернандеса, а также бразильцев Неймара и Каземиро.