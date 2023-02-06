Житель Китая обнаружил чужие зубы, вросшие в его лицо после столкновения на баскетболе

В Китае мужчина нашёл чужие зубы, вросшие в его лицо после столкновения во время дружеского баскетбольного матча. Об этом сообщило издание Oddity Central.

По данным СМИ, мужчина во время столкновения получил ссадину на подбородке, а вот соперник выбил два зубы. Их, кстати, пытались найти все игроки, но поиски не увенчались успехом. Первый пострадавший решил поехать в больницу после матча, поскольку ссадина не переставала кровоточить. Медики ему сказали, что ничего серьёзного нет, нужно только каждый день дезинфицировать рану и ждать заживления.

Китаец выполнял предписания врачей, но через шесть дней почувствовал горький запах из ссадины. Испугавшись заражения, мужчина отправился в больницу. В результате медики осмотрели его и удалили два отколотых зуба соперника. После этого пациент поделился предысторией с удивлёнными врачами.