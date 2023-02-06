Нарколог напомнил о разрушительном действии антибиотиков при смешивании с алкоголем

Смешивание алкоголя с антибиотиками может нанести вред организму человека, например, привести к циррозу печени. Об этом в беседе с РИАМО рассказал главный внештатный специалист – психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области, главный врач Московского областного клинического наркологического диспансера, кандидат медицинских наук Виталий Холдин.

"Одновременный приём смешанных алкогольных напитков оказывает негативное влияние на весь организм. Особенно это сказывается на работе печени, желудка, поджелудочной железы. Кроме того, сочетание приёма антибиотиков и алкоголя способствует снижению терапевтического эффекта от антибактериальной терапии", — отметил он.

Эксперт добавил, что при смешивании алкогольных напитков опьянение будет возникать быстрее, а из-за более интенсивной интоксикации головная боль станет сильнее, поэтому специалист призвал воздержаться от хаотичного употребления спиртного.