Убийцей пенсионеров на Ленинском проспекте в Москве оказался их сын, вызвавший полицию
Убийство двух пенсионеров в квартире на юго-западе Москвы совершил их сын из-за длительных разногласий. Сейчас мужчина задержан. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГСУ СКР.
В ходе допроса со следователями он полностью признал свою вину. Сейчас ведётся расследование происшествия, а также сбор доказательной базы. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении сына убитых под стражу.
Напомним, утром 6 февраля в квартире на Ленинском проспекте в Москве обнаружили тела 73-летнего мужчины и его 74-летней супруги. Первым их увидел именно сын, который обратил внимание на приоткрытую дверь в жилище, о чём он сообщил правоохранителям.
Shutterstock