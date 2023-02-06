Убийцей пенсионеров на Ленинском проспекте в Москве оказался их сын, вызвавший полицию

Убийство двух пенсионеров в квартире на юго-западе Москвы совершил их сын из-за длительных разногласий. Сейчас мужчина задержан. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГСУ СКР.

В ходе допроса со следователями он полностью признал свою вину. Сейчас ведётся расследование происшествия, а также сбор доказательной базы. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении сына убитых под стражу.