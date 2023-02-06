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6 февраля, 14:33
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Верховная рада Украины признала ЧВК "Вагнер" преступной организацией

Верховная рада Украины признала преступной организацией частную военную компанию "Вагнер". Об этом рассказал депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Рада одобрила постановление № 8397 о признании частной военной компании "Вагнер" международной преступной организацией. За — 333", — сообщил он в телеграм-канале.

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Кроме того, депутаты одобрили постановление "о признании российских частных военных компаний террористическими организациями". За эту инициативу проголосовали 336 парламентариев.

Ранее Генпрокуратура Украины сообщила, что руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина подозревают в посягательстве на территориальную целостность страны.

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ТАСС / Иван Ноябрев

Илья Суриков

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