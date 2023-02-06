Верховная рада Украины признала ЧВК "Вагнер" преступной организацией

Верховная рада Украины признала преступной организацией частную военную компанию "Вагнер". Об этом рассказал депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Рада одобрила постановление № 8397 о признании частной военной компании "Вагнер" международной преступной организацией. За — 333", — сообщил он в телеграм-канале.

Кроме того, депутаты одобрили постановление "о признании российских частных военных компаний террористическими организациями". За эту инициативу проголосовали 336 парламентариев.