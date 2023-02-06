Учёные доказали, что антидепрессанты делают человека бесчувственным

Команда учёных из Дании и Великобритании провела исследование о влиянии антидепрессантов на организм и пришла к выводу, что препараты могут притуплять как отрицательные, так и положительные эмоции, сообщает kp.ru. Добровольцев-испытуемых разделили на две группы. Первая получала препарат из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, а затем заполняла опросник о своём настроении, эмоциях и впечатлениях. Вторая вела такой же дневник, но после приёма плацебо.

Исследование показало, что у людей, принимавших препарат не менее 21 дня, снизился показатель под названием "чувствительность к подкреплению". Речь идёт о мотивации к выполнению ежедневной рутины вроде чистки зубов или похода на работу. По мнению учёных, такое поведение характерно для апатии.

Специалисты подчёркивают, что в обеих группах были здоровые люди без депрессии или других диагнозов данного спектра. Если говорить о пациентах, для которых антидепрессанты — это необходимая терапия, то из опросов и наблюдений врачей известно, что они тоже нередко сообщают о притупляющем чувствительность эффекте препаратов.