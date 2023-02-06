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6 февраля, 14:16

Завод по производству виски, джина и бурбона запустят на Ставрополье

В Минеральных Водах появится завод по производству крепких алкогольных напитков и зернового дистиллята, который подходит для изготовления виски, джина и бурбона. Объём инвестиций в проект составляет порядка 1,4 миллиарда рублей, сообщили в администрации округа.

"Уверен, что появление нового завода не только улучшит инвестиционный климат нашего округа, но и позволит заместить на полках магазинов ушедшие из России бренды качественными напитками", — отметил глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.

Ввести завод в эксплуатацию планируют уже в текущем месяце. На предприятии, как уточнил Сергиенко, смогут ежедневно производить 3,6 тысячи литров солодового и десять тысяч литров зернового дистиллята.

Стало известно, насколько сократился ввоз крепкого алкоголя в Россию

Стало известно, насколько сократился ввоз крепкого алкоголя в Россию

Ранее Лайф сообщал, что российские рестораны стали заменять импортный алкоголь российским. В Минсельхозе отметили, что вопрос внесения зарубежной винодельческой продукции в список товаров для параллельного импорта пока не рассматривается.

Обложка ©

Freepik/freepic.diller

Наталья Исакова

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