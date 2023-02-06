Политолог: Украинские власти сошли с ума, пытаясь выставить себя частью Запада

Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион похвалила граждан за имена Джон и Мишель, однако осудила Иванов. Тем самым она продемонстрировала общий тренд киевского режима — любыми способами представить себя частью Запада. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил политический советник, гендиректор коммуникационного агентства "Маркелов групп" Сергей Маркелов.

"Украина придумала себе когда-то повестку, когда всей элите — сами украинцы этого ещё не поняли до конца — очень хочется любых сигналов, только чтобы неким образом строить гипотетическую модель коммуникации с Западом. <...> Следуя этому тренду, люди, которые в руководстве, чуть ли не с ума сошли на том, как показать Западу, что они тоже "западные", — отметил он.

По словам эксперта, в Киеве понимают важность построения модели культурного проникновения в Западный мир, поэтому украинские политики и делают странные вбросы. Однако народ это не поддерживает, считает политолог.

Высказывание Фарион специалист назвал очередной глупостью и проявлением искривлённой пропаганды. Политики в Незалежной пытаются услужить Западу и показать глубокую интеграцию. Но на деле из Украины всё равно не получится сильного политического игрока, заключил Маркелов.