Самая титулованная в истории синхронистка Ромашина объявила о завершении карьеры
Семикратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию Ромашина завершила карьеру
Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Российская синхронистка, семикратная чемпионка Олимпийских игр Светлана Ромашина объявила о завершении спортивной карьеры. Заявление она сделала в эфире телеканала "Матч ТВ".
"Хочется объявить: я ухожу, но ухожу недалеко от спорта. Остаюсь в нашей спортивной семье", — заявила синхронистка.
Она также заметила, что после Олимпиады в Токио ей нужно было время для отдыха, а позднее поняла, что как спортсмен достигла всего. При этом её дальнейшая деятельность будет также связана с синхронным плаванием. Напомним, во время токийских Игр Ромашина призналась, что Олимпиада в Японии станет последней в её карьере.
Ранее Лайф рассказывал, что боец ММА Фёдор Емельяненко уступил нокаутом американцу Райану Бейдеру на турнире Bellator 290 в Лос-Анджелесе, который прошёл в ночь на 5 февраля. Этот поединок стал последним в карьере российского спортсмена, которая продолжалась более 22 лет. Всего Фёдор Емельяненко одержал 40 побед при семи поражениях. После окончания карьеры он будет тренировать бойцов из своей команды.