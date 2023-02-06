Самая титулованная в истории синхронистка Ромашина объявила о завершении карьеры

Российская синхронистка, семикратная чемпионка Олимпийских игр Светлана Ромашина объявила о завершении спортивной карьеры. Заявление она сделала в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Хочется объявить: я ухожу, но ухожу недалеко от спорта. Остаюсь в нашей спортивной семье", — заявила синхронистка.

Она также заметила, что после Олимпиады в Токио ей нужно было время для отдыха, а позднее поняла, что как спортсмен достигла всего. При этом её дальнейшая деятельность будет также связана с синхронным плаванием. Напомним, во время токийских Игр Ромашина призналась, что Олимпиада в Японии станет последней в её карьере.