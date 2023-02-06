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6 февраля, 13:50

Самая титулованная в истории синхронистка Ромашина объявила о завершении карьеры

Семикратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию Ромашина завершила карьеру

<p>Обложка © ТАСС / Софья Сандурская</p>

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Российская синхронистка, семикратная чемпионка Олимпийских игр Светлана Ромашина объявила о завершении спортивной карьеры. Заявление она сделала в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Хочется объявить: я ухожу, но ухожу недалеко от спорта. Остаюсь в нашей спортивной семье", — заявила синхронистка.

Она также заметила, что после Олимпиады в Токио ей нужно было время для отдыха, а позднее поняла, что как спортсмен достигла всего. При этом её дальнейшая деятельность будет также связана с синхронным плаванием. Напомним, во время токийских Игр Ромашина призналась, что Олимпиада в Японии станет последней в её карьере.

Величайшая: Светлана Ромашина стала новой королевой мирового синхронного плавания

Величайшая: Светлана Ромашина стала новой королевой мирового синхронного плавания

Ранее Лайф рассказывал, что боец ММА Фёдор Емельяненко уступил нокаутом американцу Райану Бейдеру на турнире Bellator 290 в Лос-Анджелесе, который прошёл в ночь на 5 февраля. Этот поединок стал последним в карьере российского спортсмена, которая продолжалась более 22 лет. Всего Фёдор Емельяненко одержал 40 побед при семи поражениях. После окончания карьеры он будет тренировать бойцов из своей команды.

Артур Белкин

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