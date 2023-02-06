Алина Загитова продемонстрировала вокальные данные

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась видео с репетиции песни для ледового шоу "Влюблённые в фигурное катание". Ролик опубликован в её телеграм-канале.

Загитова готовится к вокальному номеру на ледовом шоу. Видео © Telegram / Алина Загитова

В ролике фигуристка исполняет песню Credo певицы Юлии Зиверт (Zivert), в дуэте с которой Загитова выступит на шоу. Причём видео спортсменка с репетиции публикует не в первый раз, однако до этого ролик был без звука. На новость о дуэте уже отреагировал известный телеведущий Дмитрий Губерниев и в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" оценил предстоящее представление.

"Загитова споёт в дуэте с Zivert? Это прекрасно! Пусть споёт. Больше песен хороших и разных от Алины Загитовой. Человек развивается и не стоит на месте, работает ведущей, олимпийская чемпионка, а теперь ещё и поёт", — сказал он.

Губерниев добавил, что будет работать на этом ледовом шоу, поэтому ему удастся оценить творчество Загитовой и Zivert. А ещё он прокомментировал возможное будущее спортсменки в карьере певицы. По словам телеведущего, сегодня каждый может стать исполнителем, причём в этом часто требуется только талант продюсера и композитора.