Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 февраля, 13:45

Алина Загитова продемонстрировала вокальные данные

Загитова опубликовала видео с репетиции песни для дуэта с Zivert

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась видео с репетиции песни для ледового шоу "Влюблённые в фигурное катание". Ролик опубликован в её телеграм-канале.

Загитова готовится к вокальному номеру на ледовом шоу. Видео © Telegram / Алина Загитова

В ролике фигуристка исполняет песню Credo певицы Юлии Зиверт (Zivert), в дуэте с которой Загитова выступит на шоу. Причём видео спортсменка с репетиции публикует не в первый раз, однако до этого ролик был без звука. На новость о дуэте уже отреагировал известный телеведущий Дмитрий Губерниев и в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" оценил предстоящее представление.

"Загитова споёт в дуэте с Zivert? Это прекрасно! Пусть споёт. Больше песен хороших и разных от Алины Загитовой. Человек развивается и не стоит на месте, работает ведущей, олимпийская чемпионка, а теперь ещё и поёт", — сказал он.

Губерниев добавил, что будет работать на этом ледовом шоу, поэтому ему удастся оценить творчество Загитовой и Zivert. А ещё он прокомментировал возможное будущее спортсменки в карьере певицы. По словам телеведущего, сегодня каждый может стать исполнителем, причём в этом часто требуется только талант продюсера и композитора.

Команда Загитовой получила 11 миллионов рублей за победу на Кубке Первого канала

Команда Загитовой получила 11 миллионов рублей за победу на Кубке Первого канала

Ранее певец Владимир Пресняков поделился видео со съёмок 11-го сезона шоу "Голос". Музыкант в ролике уже сидит в знаменитом красном кресле наставников.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров