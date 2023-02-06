Пресняков поделился видео со съёмок 11-го сезона шоу "Голос"

Российский певец Владимир Пресняков показал первые кадры со съёмок 11-го сезона популярного шоу "Голос". На коротком видео, которое музыкант выложил в телеграм-канале , он уже сидит в знаменитом красном кресле наставников. Компанию Преснякову составляют Полина Гагарина, Баста (Василий Вакуленко) и Антон Беляев.

Как уже рассказывал Лайф, ведущей нового сезона шоу "Голос" станет Яна Чурикова, а Дмитрий Нагиев не появится в новых выпусках передачи, так как после десятого сезона отправился в творческий отпуск.