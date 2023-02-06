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6 февраля, 13:31

Пресняков поделился видео со съёмок 11-го сезона шоу "Голос"

<p>Пресняков поделился первыми кадрами со съёмок 11-го сезона шоу "Голос". Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vladimirpresnyakov/130" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Пресняков</a></p>

Пресняков поделился первыми кадрами со съёмок 11-го сезона шоу "Голос". Обложка © Telegram / Владимир Пресняков

Российский певец Владимир Пресняков показал первые кадры со съёмок 11-го сезона популярного шоу "Голос". На коротком видео, которое музыкант выложил в телеграм-канале, он уже сидит в знаменитом красном кресле наставников. Компанию Преснякову составляют Полина Гагарина, Баста (Василий Вакуленко) и Антон Беляев.

Пресняков поделился первыми кадрами со съёмок 11-го сезона шоу "Голос". Видео © Telegram / Владимир Пресняков

"Внимание, наставники, пожалуйста, начали!" — командует режиссёр за кадром.

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Как уже рассказывал Лайф, ведущей нового сезона шоу "Голос" станет Яна Чурикова, а Дмитрий Нагиев не появится в новых выпусках передачи, так как после десятого сезона отправился в творческий отпуск.

Наталья Исакова

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