Пресняков поделился видео со съёмок 11-го сезона шоу "Голос"
Пресняков поделился первыми кадрами со съёмок 11-го сезона шоу "Голос". Обложка © Telegram / Владимир Пресняков
Российский певец Владимир Пресняков показал первые кадры со съёмок 11-го сезона популярного шоу "Голос". На коротком видео, которое музыкант выложил в телеграм-канале, он уже сидит в знаменитом красном кресле наставников. Компанию Преснякову составляют Полина Гагарина, Баста (Василий Вакуленко) и Антон Беляев.
Пресняков поделился первыми кадрами со съёмок 11-го сезона шоу "Голос". Видео © Telegram / Владимир Пресняков
"Внимание, наставники, пожалуйста, начали!" — командует режиссёр за кадром.
Как уже рассказывал Лайф, ведущей нового сезона шоу "Голос" станет Яна Чурикова, а Дмитрий Нагиев не появится в новых выпусках передачи, так как после десятого сезона отправился в творческий отпуск.