Путин сегодня обсудит с Эрдоганом помощь Турции после мощного землетрясения
Президент РФ Владимир Путин сегодня, 6 февраля, проведёт телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить помощь, которую Москва готова оказать Анкаре в связи с масштабным землетрясением.
"По соответствующим каналам российская сторона информировала также руководство Турции, которая существенно пострадала от этого масштабного землетрясения, о готовности немедленно предоставить помощь. Владимир Путин будет на этот счёт сегодня разговаривать с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом", — говорится в сообщении Кремля.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, оно стало самым мощным с 1939 года. Позднее были зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 7,7. В результате удара стихии погибло более тысячи человек. Отголоски землетрясения дошли и до России: толчки зафиксировали в Северной Осетии, Чечне и Сочи. Геофизик сравнил мощность землетрясения в Турции со 130 атомными бомбами.
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