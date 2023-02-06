Путин сегодня обсудит с Эрдоганом помощь Турции после мощного землетрясения

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 6 февраля, проведёт телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить помощь, которую Москва готова оказать Анкаре в связи с масштабным землетрясением.

"По соответствующим каналам российская сторона информировала также руководство Турции, которая существенно пострадала от этого масштабного землетрясения, о готовности немедленно предоставить помощь. Владимир Путин будет на этот счёт сегодня разговаривать с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом", — говорится в сообщении Кремля.