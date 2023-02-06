Россиянка показала Лайфу, как жители Турции жгут костры на улицах после землетрясения

Россиянка Анастасия, которая сейчас проживает в турецком городе Мерсине, рассказала Лайфу, что местные жители после мощного землетрясения не спешат возвращаться в свои дома и остаются на улицах, где разжигают костры.

Россиянка рассказала Лайфу, что жители Турции жгут костры на улицах после землетрясения. Видео © LIFE

"Проживаю в провинции Мерсин. Сегодня у нас было землетрясение, час назад были снова толчки, довольно сильные. Местные сейчас сидят на улице, повыносили столы, стулья, жгут костры с утра. В общем, всю ночь мы просидели на улице", — рассказала Анастасия.