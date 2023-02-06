Россиянка показала Лайфу, как жители Турции жгут костры на улицах после землетрясения
Россиянка Анастасия, которая сейчас проживает в турецком городе Мерсине, рассказала Лайфу, что местные жители после мощного землетрясения не спешат возвращаться в свои дома и остаются на улицах, где разжигают костры.
Россиянка рассказала Лайфу, что жители Турции жгут костры на улицах после землетрясения. Видео © LIFE
"Проживаю в провинции Мерсин. Сегодня у нас было землетрясение, час назад были снова толчки, довольно сильные. Местные сейчас сидят на улице, повыносили столы, стулья, жгут костры с утра. В общем, всю ночь мы просидели на улице", — рассказала Анастасия.
По словам девушки, местные жители с машинами утром уехали в горы, где нет больших зданий, из-за чего на заправках и дорогах образовался коллапс. В Мерсине, как отметила россиянка, нет разрушений и все живы.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантепа, в котором проживает более миллиона человек. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал землетрясение самым мощным с 1939 года. При этом никаких данных о пострадавших в результате удара стихии гражданах РФ не поступало. Позднее произошло новое землетрясение магнитудой 7,7. По данным властей Турции, погибло 1014 человек.
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