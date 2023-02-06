Священник рассказал о созависимых отношениях на примере "счастливых мамочек двух ангелочков"

Для создания семьи нужно искать именно своего человека, а не идеального по каким-то параметрам партнёра, иначе это может закончиться печально. Об этом в соцсети "ВКонтакте" рассказал священник Николай Бабкин.

"Человек может быть поглощён другим, сливаясь с его желаниями и чувствами. Один бывает настолько поглощён другим, что даже в соцсетях хвастается слиянием со своей социальной ролью. Например, в статусе пишут: "Счастливая жена и мама троих детей". Такой нередко не хочется жить для себя, важно быть нужной и выглядеть хорошей в глазах любимого, детей и всего остального мира", — написал он.

В этом случае, считает священник, у женщины весь мир сходится клином на муже и детях. Но потом, когда чадо вырастает или благоверный уходит, выдуманная самоценность испаряется. Есть и другой пример: один в семье спивается, а другая становится спасателем или жертвой. В такой ситуации женщина боится почувствовать одиночество и народное осуждение. При этом чем ниже опускается пьющий муж, тем выше самооценка жены, ведь она спасает его, в этом "великая миссия" женщины. А когда ей надоест это делать, то она может пожаловаться другим на горькую судьбу. Эти примеры показывают опасные последствия слияния или созависимого поведения, подчеркнул Бабкин.

По его словам, в попытках вылезти из подобной ситуации человек пытается найти инструкцию, как жить дальше. Но если он и вправду желает себе помочь, то откажется от таких "ролевых игр" и задастся вопросом, чего хочет на самом деле. Священник объяснил, что люди чаще всего стремятся любой ценой заполучить идеального партнёра, считая его вечным источником счастья.

"Нужно искать не лучшего человека на свете, не свою идеальную половинку, а искать своё. Путь к доверию и близости начинается с уважения, с узнавания и принятия друг друга. С помощью смирения и терпения можно горы свернуть", — добавил Бабкин.