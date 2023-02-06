Политолог предрёк обострение отношений между КНР и США после ситуации с аэростатом

США готовятся к обострению отношений с Китаем после инцидента с аэростатом, который появился над территорией Америки. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" заявил политолог Юрий Светов. Эксперт напомнил, что Пекин обозначил 2027 год как время своего перевооружения, а в Вашингтоне намерены взяться за КНР после проведения президентских выборов. Высказывания о том, что Америка готова защищать Тайвань с помощью военной силы, накаляют обстановку, заметил специалист.

Светов также пояснил, что американцы трактуют ситуацию как намеренное действие. Политолог напомнил, что после случившегося сорвался визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. До этого было громко провозглашено, что он едет туда для того, чтобы договориться о разрядке отношений между государствами.