Политолог предрёк обострение отношений между КНР и США после ситуации с аэростатом
Эксперт Светов: США готовятся к обострению отношений с Китаем после инцидента с аэростатом
США готовятся к обострению отношений с Китаем после инцидента с аэростатом, который появился над территорией Америки. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" заявил политолог Юрий Светов. Эксперт напомнил, что Пекин обозначил 2027 год как время своего перевооружения, а в Вашингтоне намерены взяться за КНР после проведения президентских выборов. Высказывания о том, что Америка готова защищать Тайвань с помощью военной силы, накаляют обстановку, заметил специалист.
Светов также пояснил, что американцы трактуют ситуацию как намеренное действие. Политолог напомнил, что после случившегося сорвался визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. До этого было громко провозглашено, что он едет туда для того, чтобы договориться о разрядке отношений между государствами.
"Китайцы сказали, что впервые за пять лет госсекретаря США примет [председатель КНР] Си Цзиньпин. Вдруг этого не случилось. Получается, разрядка откладывается, но неясно, кто её откладывает: США или Китай", — заключил Светов.
Напомним, 3 февраля Пентагон обнаружил некий разведывательный воздушный шар над континентальной частью США. Позднее Китай официально признал, что это их гражданский аэростат, который случайно отклонился от маршрута из-за ветра. 4 февраля в небе над штатом Южная Каролина американские военные сбили аэростат. В ответ на это власти Китая сделали Вашингтону представление и выразили решительный протест. Кроме того, в КНР заявили, что США нанесли ущерб отношениям двух стран из-за уничтожения аэростата.
ТАСС / Joe Granita / ZUMA