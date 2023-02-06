Онколог назвал отрыжку после еды возможным симптомом рака

Отрыжка воздухом и икота во время и после еды являются симптомами рака желудочно-кишечного тракта. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" заявил врач-онколог Евгений Черёмушкин.

"Если у человека есть непроходимость или раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта из-за раковой опухоли, то у него появляются тянущая боль, отрыжка воздухом и икота во время или после еды", — отметил он.

Другими признаками онкологии являются тяжесть и чувство горечи. Данные симптомы говорят о неблагополучии кишечной трубки верхнего отдела. По словам эксперта, все перечисленные признаки сигнализируют о развитии болезни, которая находится на поздней стадии. Чтобы подобные симптомы проявили себя, должны образоваться анатомические и функциональные дефекты кишечной трубки, рассказал Черёмушкин.

При появлении этих признаков желудок и толстую кишку необходимо сразу же обследовать — это поможет вовремя приступить к лечению онкологического заболевания. Особенно важно проходить регулярные обследования тем, у кого есть полипы на слизистых или происходит воспалительный процесс в желудке, заключил эксперт.