Путин наградил Тутберидзе и Буре орденом Александра Невского

Орденом Александра Невского награждены заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Этери Тутберидзе и специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным вопросам, член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Павел Буре. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких достижений на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, наградить орденом Александра Невского Павла Буре, Владимира Славского, Этери Тутберидзе", — сказано в указе.

Указ президента о награждении был подписан 26 января 2023 года. Орденом также награждён вице-президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славский.