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6 февраля, 12:40

Генпрокуратура РФ потребовала признать террористическим украинский легион "Свобода России"

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов направил в Верховный суд заявление с требованием признать украинский легион "Свобода России" террористическим. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Направлено административное исковое заявление о признании украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России" террористической организацией", — указывается в сообщении.

Также Генпрокуратура требует запретить деятельность этого легиона на территории России. По данным ведомства, целью организации является подрыв основ конституционного строя нашей страны, свержение власти, в том числе путём совершения терроризма, а это представляет угрозу безопасности общества и государства.

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Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной литовскую организацию "Форум свободной России"*. По данным ведомства, она представляет угрозу конституционному строю и безопасности страны.

* Организация признана нежелательной на территории России.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Oleksii Chumachenko

Светлана Оперук

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