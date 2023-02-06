Генпрокуратура РФ потребовала признать террористическим украинский легион "Свобода России"

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов направил в Верховный суд заявление с требованием признать украинский легион "Свобода России" террористическим. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Также Генпрокуратура требует запретить деятельность этого легиона на территории России. По данным ведомства, целью организации является подрыв основ конституционного строя нашей страны, свержение власти, в том числе путём совершения терроризма, а это представляет угрозу безопасности общества и государства.