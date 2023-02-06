Число погибших при землетрясении в Турции превысило тысячу человек
Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 1014 человек
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В результате мощнейшего землетрясения на юго-востоке Турции погибло по меньшей мере 1014 человек, более 2,8 тысячи зданий разрушено в разных районах страны. Об этом заявил глава Управления по чрезвычайным ситуациям страны Юнус Сезер.
"Мы получили данные о разрушении 2824 зданий. Погибшими числятся 1014 наших граждан", — отметил Сезер.
Кроме того, возросло и число погибших от удара стихии в Сирии. По данным Минздрава страны жертвами трагедии стали 403 человека, ещё 1284 пострадали.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантепа, в котором проживает более миллиона человек. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал землетрясение самым мощным с 1939 года. При этом никаких данных о пострадавших в результате удара стихии гражданах РФ не поступало. Позднее произошло новое землетрясение магнитудой 7,7. Отголоски землетрясения дошли и до России: толчки зафиксировали на Северном Кавказе. Геофизик сравнил мощность землетрясения в Турции со 130 атомными бомбами.