Число погибших при землетрясении в Турции превысило тысячу человек

В результате мощнейшего землетрясения на юго-востоке Турции погибло по меньшей мере 1014 человек, более 2,8 тысячи зданий разрушено в разных районах страны. Об этом заявил глава Управления по чрезвычайным ситуациям страны Юнус Сезер.