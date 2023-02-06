Звезда сериала "Солдаты" Вячеслав Гришечкин опроверг слухи о госпитализации

Актёр театра и кино, известный по сериалам "Солдаты" и "Марш Турецкого", Вячеслав Гришечкин опроверг информацию о своей госпитализации.

"Три года назад у меня был инфаркт и мне делали стент сосудов. Сейчас чувствую себя нормально. Всё страшное позади. Не знаю, откуда пошла информация, что меня якобы госпитализировали. Всё вранье. Я жив-здоров, чего и всем желаю", — сообщил артист в беседе с телеканалом "360".

До этого некоторые СМИ писали о том, что Вячеслава Гришечкина госпитализировали с подозрением на инфаркт. При этом некоторые издания утверждали, что сам артист якобы подтвердил свою болезнь.