Пекин признал, что замеченный над Латинской Америкой аэростат также принадлежит Китаю
Замеченный в небе над странами Латинской Америки аэростат принадлежит Китаю, так же как и тот, который ранее наблюдали жители США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя МИД КНР.
Как заметила представитель ведомства Мао Нин, воздушный шар серьёзно отклонился от заданного курса из-за погодных условий и отсутствия возможности полностью контролировать аппарат. Случилось это, по словам дипломата, по ошибке.
Напомним, 3 февраля Пентагон обнаружил некий разведывательный воздушный шар над континентальной частью США. Позднее Китай официально признал, что это их гражданский аэростат, который случайно отклонился от маршрута из-за ветра. 4 февраля в небе над штатом Южная Каролина американские военные сбили аэростат. В ответ на это власти Китая сделали Вашингтону представление и выразили решительный протест.
ТАСС / EPA / NELL REDMOND