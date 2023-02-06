Тарасова не подтвердила слухи о грозящей Костомарову ампутации ноги по колено

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что потеря ноги стала бы трагедией для любого человека, в том числе олимпийского чемпиона Романа Костомарова. При этом звёздная наставница подчеркнула, что у неё нет данных о якобы грозящей 35-летнему спортсмену ампутации конечности по колено.