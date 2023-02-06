Тарасова не подтвердила слухи о грозящей Костомарову ампутации ноги по колено
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что потеря ноги стала бы трагедией для любого человека, в том числе олимпийского чемпиона Романа Костомарова. При этом звёздная наставница подчеркнула, что у неё нет данных о якобы грозящей 35-летнему спортсмену ампутации конечности по колено.
"Конечно, переживаем. [Это страшно] для любого человека", — отметила Тарасова в интервью телеканалу "360".
Вместе с тем она посоветовала не тревожить семью фигуриста, ведь сейчас ей и так непросто.
"Дело не в руках и ногах": Врач считает ампутацию шансом фигуриста Костомарова "вернуться с того света"
Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что Костомарову грозит ампутация ноги по колено. При этом сейчас организм фигуриста ещё не готов к операции, поэтому медики отслеживают его анализы и ждут подходящего момента. Напомним, в больнице спортсмен находится с середины января, а 24-го числа стало известно, что чемпион пришёл в себя и уже может понемногу общаться. Позже СМИ узнали, что из-за гангрены Костомарову решили ампутировать пальцы ног.
ТАСС / Сергей Бобылев