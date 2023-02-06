Для бодрости, спокойствия и настроения: Ароматерапевт рассказала о пользе эфирных масел

Эфирное масло лаванды расслабляет и облегчает головную боль. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявила ароматерапевт Елена Феськив.

Она также отметила, что масло апельсина имеет уникальное свойство — утром оно бодрит, а вечером успокаивает. Такой аромат снимает тревожность, борется с депрессивными состояниями и нормализует сон. Кроме того, он улучшает память и обладает противовирусным эффектом, подчеркнула эксперт. А эфирное масло ванили поможет контролировать чувство насыщения. Таким образом, человек, к примеру, меньше съест за ужином. Однако такой эффект даёт только ароматическое масло. Кондитерская ваниль пахнет по-другому и не обладает подобными свойствами, заметила Феськив.

"Апельсин и ваниль вместе дают фантастическое сочетание, которое вызывает ассоциации праздника и радости. Эти ароматы усиливают действие друг друга, поэтому при меньшем количестве масла можно получить больший эффект", — рассказала специалист.

Феськив добавила, что аромат иланг-иланга укрепляет организм и нормализует сон. При этом похожий эффект даёт эфирное масло или абсолют розы, но они довольно дорогие. А аромат ветивера поможет стабилизировать нервную систему и снять усталость. Успокаивающим является и масло левзеи (лицеи), но оно очень активное, поэтому использовать его надо в минимальных дозировках — достаточно одной капли.

Эксперт советует распылять эфирные масла через ультразвуковой диффузор. Если его нет, можно вдыхать запах из флакона и использовать карманный ингалятор. Также специалист заметила, что некоторые аромамасла нельзя наносить на кожу перед выходом на солнце, например апельсин.

"Есть рецепт аромасмеси для хорошего настроения. Её можно использовать при массаже или просто наносить на ладони и дышать. Нужно смешать три капли апельсина и ветивера, две капли ванили и 50 миллилитров любого базового масла", — заключила Феськив.